В рядах ВСУ царят нервная атмосфера и пьянство, российская авиация, дроны и артиллерия поразили объекты в тылу украинской армии, бойцы 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» понесли потери сразу после переброски в Сумскую область. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Сальдо оценил моральное состояние военнослужащих ВСУ

В рядах ВСУ на правобережье Херсонской области царит нервная атмосфера: часть военных пытаются сбежать, другие пьянствуют и конфликтуют с мирными жителями, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, командование требует активности, но люди понимают, что находятся под постоянными ударами на опасном участке.

Губернатор напомнил о случаях самовольного оставления частей украинскими военными. По его информации, в Херсоне двое боевиков покинули часть в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловали мирную жительницу.

Эпизоды пьянства в рядах ВСУ зафиксированы и в ДНР. Беженка из Красноармейска рассказала, что пьяные украинские девушки — операторы БПЛА искали в ее городе пляж. По ее словам, женщины жили в соседнем доме и регулярно запускали оттуда дроны. Из опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, свидетельница попросила не называть ее имя и скрыть лицо.

Владимир Сальдо

Сообщения итальянского наемника выдали правду об отношении Запада к ВСУ

Ликвидированный в мае в ДНР итальянский наемник Алекс Пинески рассказывал в соцсетях о трудностях военной службы в ВСУ, сообщил итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди. По его словам, из этого следует, что ситуация на фронте для украинских сил складывается хуже, чем об этом пишут западные СМИ.

Как отметил журналист, в 2024 году Пинески заявил, что «не считал украинский конфликт своим». По словам Лучиди, ВСУ убедили наемника пройти отбор в украинский спецназ, потому что хотели видеть его в своих рядах.

Тем временем в российских силовых структурах заявили об уничтожении в Запорожской области группы наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании. Там отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.

ВС России разнесли важные для ВСУ объекты

Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные объекты в тылу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Целями стали производственные цеха, базы топлива, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также пункты размещения украинских формирований и наемников.

Кроме того, силы ПВО России за сутки уничтожили 352 украинских беспилотника, 10 управляемых авиабомб и один снаряд РСЗО HIMARS. ВС РФ также ударили по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, используемым для снабжения ВСУ.

С начала СВО российская армия ликвидировала 671 самолет, 284 вертолета и 153 684 беспилотника. Также поражены 29 550 танков и бронемашин, 1727 РСЗО, 35 136 орудий артиллерии, 661 зенитный комплекс и 62 874 единицы спецавтотехники.

ВС РФ в зоне СВО

Стало известно о больших потерях ВСУ под Сумами

Бойцы 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» понесли потери сразу после переброски в Сумскую область, рассказал источник в силовых структурах. По его данным, на текущий момент существенных изменений в Шосткинском районе не наблюдается, а основная работа по уничтожению целей противника в этом районе ложится на операторов БПЛА и артиллерию.

Мирошник назвал Украину «любимым Франкенштейном» Евросоюза

Евросоюз позволяет Украине делать все что угодно, поэтому прибалтийским странам приходится мириться с пролетающими над ними украинскими дронами, чтобы дальше получать деньги Брюсселя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат назвал Украину «любимым Франкенштейном» ЕС.

Посол добавил, что Украина может запускать дроны на территорию стран Балтии, они могут взрываться, бить по Польше, Румынии, но реакции не будет, потому что «расшалился мальчик», подчеркнул Мирошник.

