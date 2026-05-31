Колоссальные потери ВСУ и боевые роботы из США: новости СВО на утро 31 мая

Генштаб ВСУ начал переброску в Сумскую область подразделений из учебных центров, американцы запланировали поставку на Украину гуманоидных роботов, ВСУ целенаправленно атаковали машинное отделение блока ЗАЭС. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Раскрыты причины переброски частей ВСУ в Сумскую область

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает полк Национальной гвардии Украины в Сумскую область из-за значительных потерь на этом участке фронта. Источники в российских силовых структурах утверждают, что украинское командование активно задействует подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах.

Речь также идет военнослужащих, переброшенных из учебных центров. В частности, о 27-м отдельном полке НГУ из Черниговской области.

Стало известно, зачем США отправляют на Украину человекоподобных роботов

Американский стартап Foundation Future Industries планирует отправить на Украину новую партию гуманоидных роботов после испытаний их ранней версии в условиях, приближенных к боевым. В компании рассчитывают, что опыт, полученный на Украине, поможет в дальнейшем сотрудничестве с Вооруженными силами США.

В начале 2026 года Киев получил двух роботов Phantom MK-1 для демонстрационных испытаний. Они использовались для выполнения логистических задач в опасных районах. Теперь компания намерена поставить на Украину усовершенствованные модели Phantom 2.

Проект реализовывался при поддержке правительства США. Разработчики утверждают, что новые роботы получат расширенные возможности и смогут перевозить вдвое больше груза. Количество устройств, которые планируется направить, не раскрывается.

ВСУ впервые целенаправленно поразили основное оборудование ЗАЭС

Удар БПЛА по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование объекта, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла.

Глава Росатома отметил, что многие по-прежнему не воспринимают всерьез атаки на АЭС. По его мнению, мир оказался еще ближе к катастрофе, последствия которой способны затронуть даже жителей стран, находящихся далеко за пределами России и Украины.

Спецслужбы взяли под охрану перевозку детей на трассе «Новороссия»

Перевозка детей в места летнего отдыха по трассе «Новороссия» осуществляется под присмотром специальных служб в связи с текущей оперативной обстановкой, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что все организованные поездки проводятся по заранее согласованным маршрутам с соблюдением мер безопасности.

При этом движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в сторону Крыма и Донецкой Народной Республики продолжается в штатном режиме. В случае необходимости проработаны альтернативные объездные пути, зависящие от оперативной ситуации.

Российский командир объяснил, почему за годы не видел ни одного бойца ВСУ

Артиллерия и беспилотники на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сейчас играют ведущую роль, заявил командир группы расчета артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ с позывным Орис. По его словам, он уже два года не видел ни одного украинского военного.

Орис отметил, что в первое время в зоне специальной военной операции участники боевых действий вели схватки почти вблизи. Сейчас в небе видны лишь беспилотники.

В Европе заявили о бессилии Прибалтики против дронов Украины

Страны Балтии не смогут остановить запуск украинских дронов по территории России с использованием их воздушного пространства, заявил бывший советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Он считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского создают проблемы даже для самых лояльных сторонников.

Военный эксперт добавил, что на данный момент Украина не получила от стран Прибалтики ничего, кроме риторической поддержки. Боссхард выразил уверенность в том, что Латвия, Эстония и Литва не смогут воспрепятствовать использованию своего воздушного пространства для беспилотников Украины. Он также отметил, что Киев более десяти лет пытается привлечь к конфликту больше государств, включая открытие второго фронта в Прибалтике или Белоруссии.

