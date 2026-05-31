Восемь человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Турции

Восемь человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Турции Восемь человек погибли, 33 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, 33 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции, сообщила газета BirGün. Пассажиры направлялись из Измира в Анталью. На трассе Денизли — Айдын автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся.

По последним данным, погибли восемь человек, включая водителя автобуса. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь граждан России пострадали в турецкой Анталье в результате столкновения двух туристических микроавтобусов. Их доставили в больницу. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

До этого не менее 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на западе Турции. Пассажиры направлялись из Анкары в Чанаккале. Отмечается, что автобус по неизвестной причине вылетел с трассы и перевернулся, всех раненых доставили в больницы.

23 мая стало известно, что в турецком регионе Анталья автобус с российскими туристами врезался в препятствие. Авария случилась в курортном поселке Бельдиби.