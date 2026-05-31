ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 08:06

Стало известно, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Синоптик Паршина: теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Она отметила, что 31 мая там прекратятся дожди и начнется потепление.

Там должна быть хорошая погода. В воскресенье осадки прекратятся и температура поднимется до 14–16 градусов, — сказала Паршина.

Синоптик рассказала, что с 2 июня температура воздуха достигнет +22 градусов. Ночью воздух остынет до +12–13 градусов. Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главный гость Петербургского международного экономического форума в 2026 году будет представлять одну из стран — наблюдателей ЕАЭС. Также известно, что южноафриканский предприниматель Эррол Маск запланировал приехать в Россию для участия в ПМЭФ.

До этого Путин отметил, что ПМЭФ будет содействовать международному сотрудничеству и безопасности. Он добавил, что дискуссии на мероприятии помогут выработать эффективные решения во всех сферах социальной и экономической жизни.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.