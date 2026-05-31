Стало известно, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ Синоптик Паршина: теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Она отметила, что 31 мая там прекратятся дожди и начнется потепление.

Там должна быть хорошая погода. В воскресенье осадки прекратятся и температура поднимется до 14–16 градусов, — сказала Паршина.

Синоптик рассказала, что с 2 июня температура воздуха достигнет +22 градусов. Ночью воздух остынет до +12–13 градусов. Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главный гость Петербургского международного экономического форума в 2026 году будет представлять одну из стран — наблюдателей ЕАЭС. Также известно, что южноафриканский предприниматель Эррол Маск запланировал приехать в Россию для участия в ПМЭФ.

До этого Путин отметил, что ПМЭФ будет содействовать международному сотрудничеству и безопасности. Он добавил, что дискуссии на мероприятии помогут выработать эффективные решения во всех сферах социальной и экономической жизни.