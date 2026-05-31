31 мая 2026 в 07:41

Более 200 «птичек» ВСУ сбили ночью в российских регионах

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ за ночь в России

Фото: МО РФ
Системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ за ночь в России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. БПЛА уничтожили в 11 регионах и над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Краснодарском крае и в Крыму.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в поселке Матвеев Курган в результате атаки беспилотников повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

До этого глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры в регионе повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе 31 мая в 02:54 мск.

