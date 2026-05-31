31 мая 2026 в 07:50

Трамп «возвел» себя на гору Рашмор наряду с Рузвельтом

Трамп сгенерировал изображение со своим портретом на горе Рашмор

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social картинку, на которой его портрет добавлен к барельефу на горе Рашмор. На изображении он соседствует с четырьмя бывшими американскими президентами: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном.

Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра. Он был создан в 1927–1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. Публикация Тампа вызвала широкий резонанс в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность выступления с речью в Вашингтоне на фоне того, что артисты массово отказываются участвовать в концертах по случаю 250-летия независимости США. Праздничные мероприятия были запланированы в центре столицы с 25 июня по 10 июля. Американский лидер также напомнил, что собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем Элвис Пресли на пике славы.

До этого Министерство финансов США приняло решение разместить подпись президента на долларовых банкнотах. Это произойдет впервые для действующего главы государства и приурочено к 250-летию независимости страны.

