Психологи помогут в поисках семьи Усольцевых

Психологи красноярского отделения Российского Красного Креста (РКК) примут участие в поисках Усольцевых, пропавших осенью 2025 года, сообщила ТАСС пресс-служба организации. Они будут оказывать помощь волонтерам на местах.

Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. <...> Также туда отправятся наши психологи. В прошлый раз работали два психолога, сейчас они тоже поедут, — говорится в сообщении.

27 мая стало известно, что спасатели закончили трехдневные поиски семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края. За этот период было исследовано 28 квадратных километров дикой местности.

До этого нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.