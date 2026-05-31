Раскрыт рост стоимости водки в России за год ТАСС: водка в России прибавила в цене почти 15%

Цены на водку в российских магазинах выросли почти на 15% за год, что стало следствием повышения акцизов на алкогольную продукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. В среднем, по последним данным, стоимость алкогольного напитка увеличилась на 14,9% к 18 мая по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Дмитрий Востриков пояснил, что рост акцизных сборов напрямую влияет на конечную стоимость товара. Кроме того, на удорожание напитка дополнительно повлияло повышение цен на сырье, а также увеличение затрат на электроэнергию, логистику и другие составляющие себестоимости.

Ранее сообщалось, что розничные продажи водки в России в марте выросли на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,83 млн дкл. За первый квартал объем реализации этого напитка увеличился на 2%, до 17,39 млн декалитров, что превышает общие темпы роста по всей алкогольной категории.

До этого статистика зафиксировала снижение потребления алкоголя в 68 российских регионах в марте. Показатель на душу населения уменьшился с 8,41 до 7,78 литра. Наибольшая динамика проявилась в Пермском крае, Пензенской и Кировской областях, а самый высокий уровень употребления спиртного сохранился в Ненецком автономном округе.