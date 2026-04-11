В 68 российских регионах снизилось потребление алкоголя

Снижение потребления алкоголя зафиксировали сразу в 68 российских регионах в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Пермском крае, Пензенской и Кировской областях.

Отмечается, что потребление спиртсодержащей продукции на душу населения уменьшилось с 8,41 до 7,78 литра. Помимо упомянутых трех регионов, в пятерку лидеров также вошли Забайкальский край и Липецкая область. При этом больше всего алкоголь употребляют в Ненецком автономном округе: за год там выпито 18,2 литра на душу населения.

Ранее сообщалось, что в течение первого квартала 2026 года изготовление спиртных напитков на территории России уменьшилось на 4,9% в сравнении с тем же периодом минувшего года. Итоговый показатель достиг отметки в 224,4 млн декалитров.

До этого стало известно, что Москва и Санкт-Петербург стали регионами с самой низкой долей водки в общих продажах алкоголя в феврале. В столице на водку пришлось 24,8% (352,3 тыс. декалитров), в Петербурге — 25,5% (194,6 тыс. декалитров).