22 марта 2026 в 11:49

Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку

РИА Новости: в феврале меньше всего водки покупали в Москве и Петербурге

Москва и Санкт-Петербург стали регионами с самой низкой долей водки в общих продажах алкоголя в феврале, сообщает РИА Новости. В столице на водку пришлось 24,8% (352,3 тыс. декалитров), в Петербурге — 25,5% (194,6 тыс. декалитров). Третье место заняла Московская область с показателем 32% (431,1 тыс. декалитров).

В топ-5 также вошли Краснодарский край (32,4%, 177,9 тыс. декалитров) и Мурманская область (32,45%, 37,1 тыс. декалитров). Далее в рейтинге регионов с наименьшей долей водки следуют Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%), а также Рязанская (34,3%) области.

Расчеты учитывают долю водки в общем объеме продаж алкогольной продукции в регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Ранее стало известно, что Россия в прошлом году нарастила поставки импортной водки, в том числе из стран Евросоюза. Согласно данным Евростата и национальных статслужб, объем вырос на 17% и составил $19,6 млн (1,6 млрд рублей).

Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

