15 апреля 2026 в 10:04

Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка

Продажи водки в России выросли почти на 5% в марте

Розничные продажи водки в России в марте выросли на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,83 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом за первый квартал объем реализации этого напитка увеличился на 2%, до 17,39 млн декалитров, что превышает общие темпы роста по всей алкогольной категории, передает «Коммерсант».

Совокупные продажи всех видов алкоголя без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в январе — марте 2026 года составили 47,97 млн декалитров, а в марте — 16,25 млн декалитров. Годовой рост этих показателей — 0,2% и 2,7% соответственно.

Мартовское оживление произошло после цикла снижения: еще по итогам первых двух месяцев прошлого года продажи крепкого алкоголя сокращались на 1,1%. Эксперты связывали это с ростом цен и отказом потребителей от некоторых категорий.

Помимо водки, заметный рост в марте показали ликеро-водочные изделия — плюс 14,2% год к году, до 1,6 млн декалитров. За весь первый квартал они прибавили 14,8%. При этом продажи тихого вина снизились на 3%, слабоалкогольной продукции — на 58,3%, ликерных вин — на 7,2%.

Ранее статистика зафиксировала снижение потребления алкоголя в 68 российских регионах в марте. Показатель на душу населения уменьшился с 8,41 до 7,78 литра. Наибольшая динамика проявилась в Пермском крае, Пензенской и Кировской областях, при этом самый высокий уровень употребления спиртного сохранился в Ненецком автономном округе.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

