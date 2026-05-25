Жителям Ирана возвращают интернет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к интернету в стране, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве связи исламской республики. Поручение главы государства о возвращении доступа к сети на уровень, который действовал до конца декабря 2025 года — начала января 2026 года, было направлено в министерство связи некоторое время назад.

Когда именно ограничения начнут снимать, не уточняется. Между тем международная служба мониторинга NetBlocks сообщает, что на территории Ирана доступ в интернет практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, Вашингтон и Тегеран не заключат соглашение, боевые действия будут возобновлены. При этом он отметил, что никакая из сторон не хочет возвращаться к войне.

До этого телеканал Fox News сообщил, что США и Иран согласовали рамочную сделку на 95%. По его данным, Тегеран «в принципе согласился» с условиями документа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран должен демонтировать ядерные объекты и вывезти уран в рамках мирного соглашения.