Сотрудники колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца» Девять сотрудников колледжа ЛГПУ внесли в базу «Миротворца»

После атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж персональные данные его сотрудников появились в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. В списки были внесены девять работников учебного заведения.

В публикации говорится, что среди попавших в базу оказались заместители директора, педагоги и сотрудники колледжа ЛГПУ. Также позже в перечень была добавлена педагог-психолог Елизавета Щербакова.

На сайте указано, что сотрудников обвиняют в поддержке России и действиях против территориальной целостности Украины. Персональные данные работников колледжа были опубликованы в понедельник.

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики. Персональные данные появилась на сайте 23 мая. Их обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

До этого трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Его включение связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержкой СВО. В базу также попали хоккеисты Алексей Чупин и Александр Кадейкин.