РПЦ обратилась к Чехии по делу митрополита Илариона

Русская православная церковь призвала следственные органы и суд Чехии обеспечить соблюдение прав митрополита Илариона (Алфеева), говорится в заявлении РПЦ. Митрополита задержали ранее в Карловых Варах.

В РПЦ заявили, что намерены оказать задержанному всю предусмотренную законом правовую помощь. Ответа от Чехии пока не поступало.

Ранее МИД РФ заявил о намерениях вызвать главу чешского дипломатического представительства в Москве. Поводом стало задержание митрополита Илариона в Карловых Варах. Посольство России продолжит оказывать ему все необходимое содействие.

Митрополита Илариона задержали в Чехии 24 мая. Сотрудники полиции не объяснили причины остановки и сразу провели досмотр машины. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, которое направят на экспертизу. Допрос священнослужителя продлился более шести часов без перерыва. В МИД призвали прекратить сфабрикованное разбирательство против него и немедленно отпустить. Захарова подчеркнула, что Москва расценивает задержание священнослужителя как срежиссированную провокацию.