26 мая 2026 в 00:03

Лавров обсудил с Рубио Кубу и Ормузский пролив

Лавров и Рубио обсудили дипломатические усилия по Кубе и Ормузскому проливу

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали ситуацию на Кубе и в Ормузском проливе, сообщили в пресс-службе российского дипведомства. Они обменялись мнениями о дипломатических усилиях для разрешения кризиса в Ормузском проливе и о положении вокруг Кубы.

Ранее Лавров напомнил о договоренностях по урегулированию украинского конфликта, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже. Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что Киев подрывал эти договоренности.

До этого глава МИД РФ заявил, что Запад «пропустил мимо ушей» удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также высказал искреннюю признательность тем государствам, которые выразили соболезнования.

Кроме того, Лавров и госсекретарь США подтвердили обоюдный настрой активизировать усилия по нормализации работы дипмиссий, сообщили в российском дипведомстве по итогам телефонного разговора. Отмечается, что стороны пришли к этому несмотря на «известные разногласия» по другим вопросам.

