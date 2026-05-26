Косметолог развеяла главные мифы о «натуральной» косметике

Натуральные компоненты косметики должны идти первыми в составе, заявила NEWS.ru дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, в России нет четких ГОСТов, определяющих, что считать натуральными средствами для ухода, поэтому любой производитель может назвать свой продукт таким даже при минимальной доле природных компонентов.

Сначала нужно прояснить терминологию, ведь слово «натуральная» в сочетании с «косметикой» стало своего рода магическим заклинанием, которое может превратить обычный крем в «суперсредство». В России нет четких ГОСТов. Это значит, что любой производитель может назвать свой продукт натуральным, даже если доля природных компонентов минимальна. Например, в составе крема может быть экстракт ромашки, но в таком микроскопическом количестве, что он не окажет никакого эффекта. Поэтому важный момент — изучение состава. Натуральные компоненты должны быть не в конце списка, а в начале. Только тогда можно говорить о реальной пользе, — сказала Осман.

Она отметила, что один из самых популярных мифов заключается в убеждении, будто натуральная косметика состоит исключительно из компонентов, собранных «с поля прямо в баночку». По мнению косметолога, такой подход просто невозможен. Эксперт подчеркнула, что без некоторых «ненатуральных» элементов, таких как консерванты, мягкие поверхностно-активные вещества и спирты, косметика просто не сможет выполнять свои функции.

Консерванты, идентичные натуральным, необходимы для предотвращения роста бактерий. Мягкие ПАВ обеспечивают очищение, хотя и не дают обильной пены, к которой мы привыкли в синтетических средствах. Спирты используются для стабилизации формулы. Эти компоненты не делают косметику вредной. Напротив, они обеспечивают безопасность и эффективность. Главное — их концентрация и способ применения, — заключила Осман.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими отдушками в составе опасны для здоровья кожи головы. По ее словам, такие компоненты могут разрушать защитный барьер эпидермиса и спровоцировать серьезные аллергические реакции.