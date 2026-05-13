Трихолог ответила, какие шампуни опасны для кожи головы

Шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими отдушками в составе опасны для здоровья кожи головы, заявила NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. По ее словам, такие компоненты могут разрушать защитный барьер эпидермиса и спровоцировать серьезные аллергические реакции.

Агрессивные сульфаты, разрушающие защитный барьер кожи, вызывающие сухость и реактивное жирнение, относятся к компонентам, которых стоит опасаться при выборе шампуня. Коктейлем потенциальных аллергенов станут синтетические отдушки без расшифровки. Консерванты-доноры формальдегида являются сильными аллергенами. Самой частой причиной контактного дерматита становятся изотиазолиноны, — сказала Жовтан.

Ранее стилист Владимир Дубинин заявил, что техника обратного мытья, при которой кондиционер наносят перед шампунем, позволяет дольше сохранить цвет волос. Он отметил, что так называемый метод reverse washing («обратное мытье») активно используют многие западные люксовые бренды косметики. По его словам, в последнее время он набирает популярность и в России.