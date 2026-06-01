01 июня 2026 в 17:53

Трихолог объяснила, что делать при раннем облысении

Трихолог Кохас: при раннем облысении важно установить причину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для борьбы с ранним облысением важно установить причину данного процесса, предупредила врач-трихолог Ольга Кохас. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что у девочек в основном диффузное выпадение волос.

Первое, что нужно сделать, — понять причину. Помочь сможет врач-трихолог. У девочек в основном диффузное выпадение волос, а у мальчиков андрогенное, то есть из-за тестостерона. Все отзывы и рекомендации в интернете пишут те, кто, как правило, продает, а не лечит, — пояснила трихолог.

Кохас уточнила, что эксперименты из интернета могут сыграют плохую шутку и только навредить волосам. По ее словам, волосы активно реагируют на проблемы в организме, поэтому важно сразу же направиться на медицинское обследование.

Если вас возьмет опытный доктор, то он сможет причину выпадения определить по типу волос. У кого-то есть уже сделанные анализы на руках, у кого-то есть анамнез и выявленные проблемы щитовидной железы, например. Кто-то резко похудел, и из-за этого побочный эффект бешеный, — отметила Кохас.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.

