Россиянам рассказали, кому полагается новая семейная налоговая выплата

Адвокат Ярмуш: стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату

В России с 1 июня 2026 года начался прием заявлений на новую семейную налоговую выплату, которая позволяет работающим родителям вернуть 7% из 13% уплаченного подоходного налога, рассказала адвокат Мария Ярмуш в интервью информационной службе «Вести». Льгота положена семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также если есть ребенок до 23 лет, обучающийся очно.

1 октября — это день, когда прекращается возможность забрать из бюджета ранее уплаченный налог НДФЛ, который был выплачен, — 13%. Кого это касается — [семей, в которых есть] двое детей несовершеннолетних и более или совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он очно обучается, — говорится в сообщении.

Как пояснила адвокат, заявки принимаются до 30 сентября. Льгота доступна исключительно физическим лицам, самозанятые и ИП на нее рассчитывать не могут, подчеркнула Ярмуш.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» заявил, что российские власти делают все, чтобы число многодетных семей росло. Россия, по словам президента, выстраивает нацпроекты вокруг интересов семей с детьми.

Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что строительство малоэтажного жилья может повысить рождаемость в стране. По ее словам, чаще всего решение о рождении детей принимают семьи в небольших городах и сельской местности.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
