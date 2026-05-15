День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:43

В Госдуме назвали действенный способ повысить рождаемость в России

Депутат Бессараб: развитие малоэтажного строительства повысит рождаемость в РФ

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Развитие малоэтажного строительства может способствовать росту рождаемости в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, именно семьи из небольших городов и сельской местности чаще всего принимают решение о рождении детей.

Сегодня материнство, детство и семья поддерживаются государством. Соцгарантий и льгот предусмотрено для 10 млн детей — единое пособие. Еще для 10 млн, если родители работают, получат семейную выплату с этого года. Маткапитал получают все без исключения. Все пособия индексируются. Однако, как показывает практика, больше всего детей рождается в малой застройке: малые города, населенные пункты сельской местности. Поэтому нужно развивать малоэтажное строительство для семей в пригородах, — высказалась Бессараб.

Она подчеркнула, что в крупных городах и агломерациях решение проблемы жилья крайне затруднительно, так как даже льготы по ипотеке для многодетных семей оказываются недостаточными. По словам депутата, семья успевает погасить ипотеку, когда появляется третий ребенок, но для рождения четвертого им приходится брать новый кредит.

Да, мы отошли от западных ценностей, которые нам навязывали — общество потребления и так далее. Тенденция улучшается в сравнении с европейскими странами. Но слишком много нужно менять, чтобы семья решилась на многодетность. Мы стремимся. Чем лучше живет человечество, тем меньше рожает. Кто много рожает? Самые бедные африканские страны, — заключила Бессараб.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил выдавать землю всем гражданам России для строительства, чтобы сделать жилье доступнее. Он подчеркнул, что важно развивать инфраструктуру не только для привилегированных слоев, но и для обычных людей.

Власть
дети
родители
россияне
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.