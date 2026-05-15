В Госдуме назвали действенный способ повысить рождаемость в России

Развитие малоэтажного строительства может способствовать росту рождаемости в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, именно семьи из небольших городов и сельской местности чаще всего принимают решение о рождении детей.

Сегодня материнство, детство и семья поддерживаются государством. Соцгарантий и льгот предусмотрено для 10 млн детей — единое пособие. Еще для 10 млн, если родители работают, получат семейную выплату с этого года. Маткапитал получают все без исключения. Все пособия индексируются. Однако, как показывает практика, больше всего детей рождается в малой застройке: малые города, населенные пункты сельской местности. Поэтому нужно развивать малоэтажное строительство для семей в пригородах, — высказалась Бессараб.

Она подчеркнула, что в крупных городах и агломерациях решение проблемы жилья крайне затруднительно, так как даже льготы по ипотеке для многодетных семей оказываются недостаточными. По словам депутата, семья успевает погасить ипотеку, когда появляется третий ребенок, но для рождения четвертого им приходится брать новый кредит.

Да, мы отошли от западных ценностей, которые нам навязывали — общество потребления и так далее. Тенденция улучшается в сравнении с европейскими странами. Но слишком много нужно менять, чтобы семья решилась на многодетность. Мы стремимся. Чем лучше живет человечество, тем меньше рожает. Кто много рожает? Самые бедные африканские страны, — заключила Бессараб.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил выдавать землю всем гражданам России для строительства, чтобы сделать жилье доступнее. Он подчеркнул, что важно развивать инфраструктуру не только для привилегированных слоев, но и для обычных людей.