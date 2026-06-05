Россиянам назвали частую ошибку при ремонте в старой квартире Бизнесмен Орехов: перед новой отделкой нужно переделать все коммуникации

Перед началом ремонтных работ в старом жилом фонде необходимо в первую очередь полностью переделать все инженерные коммуникации, а не заниматься чистовой отделкой, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, попытка сэкономить на проектировании систем в итоге приводит к более высоким расходам.

Классическая ошибка тех, кто заселился в старый жилой фонд: сначала сделать красивую отделку, а потом начинать думать, где разместить стиральную машину, кондиционер или теплый пол. Ситуация типичная, когда об этих вещах вспомнили в последний момент. Переделка, например, в случае с теплым полом означает полный демонтаж. Поэтому на этапе черновых работ необходимо спроектировать и проложить все электрические кабели, включая слаботочку для интернета и телевидения, трубы водоснабжения и канализации, разводку теплого пола, а также воздуховоды вентиляции. Экономия на проекте инженерных систем оборачивается колоссальными расходами на демонтаж и переделку готовой отделки, — пояснил Орехов.

Ранее дизайнер интерьера Мария Боровская заявила, что «бабушкин интерьер» будет в тренде у россиян еще как минимум пять лет. По ее словам, некоторым людям тяжело решиться на что-то новое.