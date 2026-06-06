В восторге все: турагент назвала топ-7 вариантов отдыха с детьми за рубежом

Летом многие родители задаются вопросом: куда отправить детей на отдых или куда поехать всей семьей, в том числе за границу. Турагент Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru назвала лучшие направления для поездки с ребенком.

Турция

Турция остается безусловным лидером семейного отдыха, где вы получаете отель с аквапарком, детским клубом и аниматорами. Есть комплексы именно с детскими питанием и концепцией: развлечения доступны каждый день, и вам не нужно думать о дополнительных расходах. Кроме того, перелет в Турцию в среднем не превышает 4,5 часа, а значит ребенок не успеет устать и быстро адаптируется. Быстрому привыканию способствует мягкий климат. В Турции можно найти отели на любой вкус и кошелек, а пляжи есть песчаные, галечные или смешанные. Каждый может найти для себя наиболее подходящий курорт.

Египет

Египет — это спокойное, теплое Красное море и почти стопроцентная гарантия солнечной погоды. Летом вода превращается в «парное молоко», что комфортно для купания детям. Многие отели строят мелкие лагуны для малышей, а почти на всех пляжах есть пологий вход, что позволяет детям безопасно купаться, не опасаясь глубины.

Перелет составляет примерно 6–6,5 часа, климат сухой летом, жара сильно не ощущается, а система «все включено» работает без сбоев. Многие отели оснащены аквапарками, детскими клубами и анимацией.

Тунис

Еще одно популярное направление для отдыха с детьми — это Тунис с полюбившейся системой «все включено». Эта страна идеально подходит для семей, которые хотят совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой — древние руины Карфагена, амфитеатр в Эль-Джеме и прогулки по голубому городу Сиди-Бу-Саид.

В плане детской инфраструктуры: песчаные пологие пляжи, много отелей с бассейнами и детскими клубами. Главный минус — море немного прохладнее, чем в Египте или Турции, но разница буквально 1–2 градуса, и купаться очень комфортно. К тому же перелет недолгий (4,5 часа на прямых рейсах), а акклиматизация проходит легко.

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Вьетнам

Набирающий популярность Вьетнам идеально подходит для активных семей, которые хотят не просто лежать на пляже, а совмещать отдых с экскурсиями. Здесь соотношение цены и качества отличное: вы получаете достойный уровень сервиса и развитую туристическую инфраструктуру. Главная детская фишка — это Vinpearl Land, огромный парк развлечений на отдельном острове, куда ведет канатная дорога над морем. Там есть и аквапарк, и океанариум, и аттракционы.

Летом сезон на курорте — Нячанг, где пляжи имеют пологий вход, а море в бухте почти всегда спокойное — идеально для детей. Плюс очень вкусная, полезная и недорогая еда (много риса, овощей, курицы и тропических фруктов). Разнообразие меню в отелях и за их пределами позволяет попробовать не только традиционные, но и европейские блюда.

Мальдивы

Если для вас отдых с детьми — это не гонка за экскурсиями, а максимальный релакс на лучших пляжах мира, вам на Мальдивы. Главные преимущества — это абсолютно белый песок, бирюзовая вода и полное ощущение, что океан принадлежит только вам. Детей на Мальдивах встречают по-королевски: маленькие халаты и тапочки, welcome-подарки, специализированное меню в отелях и даже Kids Spa. Также многие отели предлагают анимацию для детей и детские клубы. Главное преимущество, что летом цены гораздо ниже «сезонных», и вы можете с большой выгодой посетить острова.

Индонезия

Бали — это отличное место для семей с детьми-подростками, которым нужны не только пляжи, но и активные приключения. На острове вы можете совместить релакс в отелях с серфингом, походами на вулканы, прогулками по рисовым террасам и культурными шоу. Море теплое круглый год, а природа невероятно живописна. Пляжи Нуса-Дуа и Санур дадут вам спокойное море и хороший уровень сервиса, а разнообразные парки (Обезьяний лес в Убуде, Парк птиц и Парк бабочек) — массу ярких впечатлений не только детям, но и взрослым.

Таиланд

Остров Самуи — абсолютный фаворит для летнего отпуска с детьми в этой стране. Летом здесь солнечно, а дожди — редкое и кратковременное явление. Здесь спокойное море и пологий вход, развитая инфраструктура: множество отелей, ресторанов, аптек и магазинов, сам остров зеленый и ухоженный, отлично подходит для спокойного, размеренного отдыха. Для детей здесь есть: сафари-парк Намуанг, Слоновый заповедник, Тигриный зоопарк и Морской национальный парк Ангтонг.

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