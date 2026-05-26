Как не отравиться на море: 7 правил безопасного питания в отпуске

Вы наконец взяли отпуск, купили билеты, забронировали отель — и на третий день курорта оказались в постели с тазиком под рукой. Знакомая история? По статистике, около 65% заболевших острыми кишечными инфекциями на черноморских курортах — это туристы, а не местные жители. Значит, дело не в климате, а в наших привычках и незнании простых правил питания на курорте. Эта статья поможет вам не испортить себе отдых, если вы прислушаетесь к нашим советам по питанию в отпуске.

Почему на курортах легко отравиться: жара, вода, гигиена

Жара — главный враг вашего желудка в отпуске. При температуре выше +25 °C патогенные бактерии — сальмонеллы, кишечная палочка, стафилококки — размножаются в еде в разы быстрее, чем в прохладном климате. Блюдо, простоявшее на жаре два часа, уже может быть опасным. Добавьте к этому непривычную воду из-под крана, незнакомые специи, непривычный микробный фон — и вот вам идеальные условия для кишечной инфекции.

Три главные причины, по которым туристы травятся на курортах:

жара ускоряет порчу продуктов и размножение патогенов;

незнакомая вода содержит микроорганизмы, к которым у местных жителей выработан иммунитет, а у приезжих — нет;

нарушение гигиены — грязные руки, немытые фрукты, контакт с зараженными поверхностями.

Британские эпидемиологи зафиксировали устойчивый рост желудочно-кишечных инфекций среди туристов, вернувшихся из Египта, Турции и Мексики, и предупреждают, что реальное число пострадавших значительно превышает официальную статистику, поскольку многие лечатся самостоятельно и к врачам не обращаются.

Правило 1. Пить только бутилированную воду

Это самый главный совет по питанию в отпуске. Водопроводная вода в жарких регионах может содержать возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатита А и норовируса — даже если выглядит прозрачной и чистой.

Запомните простые правила:

пейте только воду в бутылках, запечатанных заводским способом, — и проверяйте, не вскрыта ли крышка до вас;

чистите зубы тоже бутилированной водой, а не водопроводной;

не глотайте воду в море или бассейне — она не стерильная;

заказывая горячий чай или кофе, вы в безопасности: кипячение уничтожает большинство патогенов.

В жару при температуре +32 °C организму требуется не менее 2,5–3 литров жидкости в сутки — пейте небольшими порциями по 100–200 мл каждые 45–50 минут. Холодная вода из холодильника тоже подходит, но пейте ее медленно и маленькими глотками.

Правило 2. Что можно есть: термически обработанная еда, фрукты, которые чистите сами

Главный принцип: советы по питанию в отпуске сводятся к одному слову — «термообработка». Все, что прошло через огонь прямо перед подачей, — безопасно. Все, что лежало готовым при комнатной температуре несколько часов, — риск.

Что можно есть смело:

горячие блюда: супы, жареное и запеченное мясо или рыба, поданные с плиты;

хлеб, рис, макароны, крупы — они не портятся быстро;

фрукты и овощи, которые вы чистите сами прямо перед едой: банан, апельсин, манго, авокадо — кожура служит защитным барьером;

кисломолочные продукты в заводской упаковке с неистекшим сроком годности.

Научный факт: местные жители в жарких странах нередко годами едят те же блюда, что вызывают у туристов отравление, — и чувствуют себя прекрасно. Причина — в микробиоме кишечника: у людей, с детства контактирующих с определенными штаммами бактерий, формируется устойчивость к ним. У туристов такой защиты нет, поэтому один и тот же шашлык из уличного ларька для местного — обед, а для приезжего — больница.

Правило 3. Что нельзя есть: лед в напитках, уличные салаты, морепродукты сомнительной свежести

Вот здесь — зона особого внимания. Понимая, как не отравиться на море в отпуске, важно знать не только что можно есть, но и что категорически нельзя есть на море.

Список того, от чего лучше отказаться:

лед в напитках — его делают из водопроводной воды, которая может быть заражена; даже в приличном баре у бассейна;

уличные салаты и нарезка — овощи моют местной водой, а готовое блюдо стоит на жаре часами;

морепродукты сомнительной свежести — мидии, устрицы, креветки, кальмар; они должны пахнуть морем, а не аммиаком; если сомневаетесь — не берите;

сырое мясо и рыба в любом виде — карпаччо, суши, севиче — в жарком климате это высокий риск;

молоко и творог на разлив у уличных торговцев — без пастеризации и холодовой цепи;

блюда со шведского стола, которые простояли больше двух часов.

Зная, что нельзя есть на море, теперь давайте разберемся с тем, что можно употреблять в пищу без опаски и где лучше всего обедать и ужинать. Давайте обсудим, как выбрать безопасное кафе.

Правило 4. Выбор кафе и ресторанов: на что смотреть

Можно ли есть местную еду в жарких странах? Да — если правильно выбирать место. Туристу не нужна звезда «Мишлен», но нужны несколько простых признаков нормального, безопасного для здоровья заведения.

На что смотреть при выборе кафе:

очередь из местных жителей — лучший знак качества; местные знают, где вкусно и безопасно;

открытая кухня или гриль на виду — вы видите, что готовят прямо сейчас;

чистота зала и туалета — если туалет грязный, кухня, скорее всего, тоже;

еда готовится при вас — не разогревается из вчерашнего, а жарится, варится, запекается;

персонал работает в перчатках или не касается готовой еды руками — базовый стандарт гигиены.

Избегайте мест, где готовая еда выставлена под открытым небом без крышки, где мухи свободно садятся на блюда, и где вам предлагают «вчерашнее, но свежее». Правила питания на курорте работают только тогда, когда вы применяете их последовательно — и выбор заведения здесь стоит на первом месте.

Правило 5. Личная гигиена: мойте руки, берите влажные салфетки

Исследования ВОЗ показывают: регулярное мытье рук с мылом снижает риск диарейных заболеваний на 40–47%. При этом большинство туристов моют руки перед едой значительно реже, чем дома, — в отпуске расслабляются все, в том числе инстинкты самосохранения.

Простые правила личной гигиены на курорте:

мойте руки с мылом минимум 20 секунд перед каждым приемом пищи и после посещения туалета;

носите с собой антибактериальный гель или влажные салфетки — они незаменимы на пляже, в транспорте, на рынке;

не трогайте лицо, рот и нос руками после контакта с деньгами, поручнями и дверными ручками;

фрукты, даже купленные в магазине, мойте бутилированной водой или протирайте влажной салфеткой.

Советы по питанию в отпуске без гигиенической составляющей работают вполсилы: можно правильно выбрать ресторан и заказать безопасное блюдо — и все равно заразиться, если не вымыть руки после прогулки по рынку.

Правило 6. Аптечка путешественника: лекарства от отравления

Соберите ее до вылета — в аптеке курорта нужных лекарств может не оказаться или они будут стоить втрое дороже. Отравление на пляже, первая помощь при котором начинается именно с домашней аптечки, — это ситуация, к которой надо быть готовым.

Что взять с собой:

энтеросорбенты (активированный уголь, противодиарейные препараты на основе природных минералов или неорганических сорбентов) — связывают токсины в кишечнике;

регидратационные соли — восстанавливают водно-солевой баланс при рвоте и диарее;

пробиотики (на основе, например, живых молочнокислых или пробиотических бактерий) — поддерживают микрофлору кишечника в стрессовых условиях;

антидиарейное средство (например, на основе лоперамида гидрохлорида) — для экстренных ситуаций, когда нужно добраться до врача;

антисептик для рук в небольшом флаконе;

не содержащий ртути термометр — чтобы оценить тяжесть состояния.

Антибиотики — только по назначению врача. Самостоятельно их принимать при кишечном отравлении нельзя: не зная возбудителя, вы рискуете ухудшить ситуацию.

Правило 7. Что делать при первых симптомах: первая помощь и когда к врачу

Отравление на пляже, при котором первая помощь начата вовремя, в большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением за 1–3 дня. Главное — не паниковать и действовать по схеме.

Первые шаги при отравлении:

Прекратите есть — дайте желудку паузу на 6–8 часов. Пейте много жидкости — чистая вода, регидратационный раствор, слабый несладкий чай; маленькими глотками, часто. Примите сорбент по инструкции. Лягте и отдыхайте — физическая нагрузка ухудшает состояние. Контролируйте температуру — небольшой подъем до +37,5 °C допустим; выше +38,5 °C — тревожный сигнал.

Когда немедленно к врачу:

температура выше +38,5 C° и не снижается;

кровь в стуле или рвоте;

сильные боли в животе, особенно в правом боку;

признаки обезвоживания: сухость во рту, редкое мочеиспускание, головокружение, спутанность сознания;

симптомы не проходят более 48 часов или нарастают;

заболел ребенок до трех лет или пожилой человек.

Если вы думаете, как не отравиться на море в отпуске или как пережить недуг, то помните главное: не занимайтесь самолечением антибиотиками и не пытайтесь «переждать» тяжелое состояние у моря. Обратитесь к местному врачу или в страховую компанию — для этого и существует туристическая страховка.

Правила питания на курорте не требуют жертв и ограничений — они требуют внимания. Пейте бутилированную воду, ешьте горячее и то, что можете почистить сами, выбирайте живые заведения с очередью, мойте руки — и ваш отпуск останется именно отпуском, а не испытанием для желудка. Хороших вам путешествий и крепкого здоровья.

