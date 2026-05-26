Как не отравиться на море: 7 правил безопасного питания в отпуске

Вы наконец взяли отпуск, купили билеты, забронировали отель — и на третий день курорта оказались в постели с тазиком под рукой. Знакомая история? По статистике, около 65% заболевших острыми кишечными инфекциями на черноморских курортах — это туристы, а не местные жители. Значит, дело не в климате, а в наших привычках и незнании простых правил питания на курорте. Эта статья поможет вам не испортить себе отдых, если вы прислушаетесь к нашим советам по питанию в отпуске.
Почему на курортах легко отравиться: жара, вода, гигиена
Жара — главный враг вашего желудка в отпуске. При температуре выше +25 °C патогенные бактерии — сальмонеллы, кишечная палочка, стафилококки — размножаются в еде в разы быстрее, чем в прохладном климате. Блюдо, простоявшее на жаре два часа, уже может быть опасным. Добавьте к этому непривычную воду из-под крана, незнакомые специи, непривычный микробный фон — и вот вам идеальные условия для кишечной инфекции.
Три главные причины, по которым туристы травятся на курортах:
жара ускоряет порчу продуктов и размножение патогенов;
незнакомая вода содержит микроорганизмы, к которым у местных жителей выработан иммунитет, а у приезжих — нет;
нарушение гигиены — грязные руки, немытые фрукты, контакт с зараженными поверхностями.
Британские эпидемиологи зафиксировали устойчивый рост желудочно-кишечных инфекций среди туристов, вернувшихся из Египта, Турции и Мексики, и предупреждают, что реальное число пострадавших значительно превышает официальную статистику, поскольку многие лечатся самостоятельно и к врачам не обращаются.
Правило 1. Пить только бутилированную воду
Это самый главный совет по питанию в отпуске. Водопроводная вода в жарких регионах может содержать возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатита А и норовируса — даже если выглядит прозрачной и чистой.
Запомните простые правила:
пейте только воду в бутылках, запечатанных заводским способом, — и проверяйте, не вскрыта ли крышка до вас;
чистите зубы тоже бутилированной водой, а не водопроводной;
не глотайте воду в море или бассейне — она не стерильная;
заказывая горячий чай или кофе, вы в безопасности: кипячение уничтожает большинство патогенов.
В жару при температуре +32 °C организму требуется не менее 2,5–3 литров жидкости в сутки — пейте небольшими порциями по 100–200 мл каждые 45–50 минут. Холодная вода из холодильника тоже подходит, но пейте ее медленно и маленькими глотками.
Правило 2. Что можно есть: термически обработанная еда, фрукты, которые чистите сами
Главный принцип: советы по питанию в отпуске сводятся к одному слову — «термообработка». Все, что прошло через огонь прямо перед подачей, — безопасно. Все, что лежало готовым при комнатной температуре несколько часов, — риск.
Что можно есть смело:
горячие блюда: супы, жареное и запеченное мясо или рыба, поданные с плиты;
хлеб, рис, макароны, крупы — они не портятся быстро;
фрукты и овощи, которые вы чистите сами прямо перед едой: банан, апельсин, манго, авокадо — кожура служит защитным барьером;
кисломолочные продукты в заводской упаковке с неистекшим сроком годности.
Научный факт: местные жители в жарких странах нередко годами едят те же блюда, что вызывают у туристов отравление, — и чувствуют себя прекрасно. Причина — в микробиоме кишечника: у людей, с детства контактирующих с определенными штаммами бактерий, формируется устойчивость к ним. У туристов такой защиты нет, поэтому один и тот же шашлык из уличного ларька для местного — обед, а для приезжего — больница.
Правило 3. Что нельзя есть: лед в напитках, уличные салаты, морепродукты сомнительной свежести
Вот здесь — зона особого внимания. Понимая, как не отравиться на море в отпуске, важно знать не только что можно есть, но и что категорически нельзя есть на море.
Список того, от чего лучше отказаться:
лед в напитках — его делают из водопроводной воды, которая может быть заражена; даже в приличном баре у бассейна;
уличные салаты и нарезка — овощи моют местной водой, а готовое блюдо стоит на жаре часами;
морепродукты сомнительной свежести — мидии, устрицы, креветки, кальмар; они должны пахнуть морем, а не аммиаком; если сомневаетесь — не берите;
сырое мясо и рыба в любом виде — карпаччо, суши, севиче — в жарком климате это высокий риск;
молоко и творог на разлив у уличных торговцев — без пастеризации и холодовой цепи;
блюда со шведского стола, которые простояли больше двух часов.
Зная, что нельзя есть на море, теперь давайте разберемся с тем, что можно употреблять в пищу без опаски и где лучше всего обедать и ужинать. Давайте обсудим, как выбрать безопасное кафе.
Правило 4. Выбор кафе и ресторанов: на что смотреть
Можно ли есть местную еду в жарких странах? Да — если правильно выбирать место. Туристу не нужна звезда «Мишлен», но нужны несколько простых признаков нормального, безопасного для здоровья заведения.
На что смотреть при выборе кафе:
очередь из местных жителей — лучший знак качества; местные знают, где вкусно и безопасно;
открытая кухня или гриль на виду — вы видите, что готовят прямо сейчас;
чистота зала и туалета — если туалет грязный, кухня, скорее всего, тоже;
еда готовится при вас — не разогревается из вчерашнего, а жарится, варится, запекается;
персонал работает в перчатках или не касается готовой еды руками — базовый стандарт гигиены.
Избегайте мест, где готовая еда выставлена под открытым небом без крышки, где мухи свободно садятся на блюда, и где вам предлагают «вчерашнее, но свежее». Правила питания на курорте работают только тогда, когда вы применяете их последовательно — и выбор заведения здесь стоит на первом месте.
Правило 5. Личная гигиена: мойте руки, берите влажные салфетки
Исследования ВОЗ показывают: регулярное мытье рук с мылом снижает риск диарейных заболеваний на 40–47%. При этом большинство туристов моют руки перед едой значительно реже, чем дома, — в отпуске расслабляются все, в том числе инстинкты самосохранения.
Простые правила личной гигиены на курорте:
мойте руки с мылом минимум 20 секунд перед каждым приемом пищи и после посещения туалета;
носите с собой антибактериальный гель или влажные салфетки — они незаменимы на пляже, в транспорте, на рынке;
не трогайте лицо, рот и нос руками после контакта с деньгами, поручнями и дверными ручками;
фрукты, даже купленные в магазине, мойте бутилированной водой или протирайте влажной салфеткой.
Советы по питанию в отпуске без гигиенической составляющей работают вполсилы: можно правильно выбрать ресторан и заказать безопасное блюдо — и все равно заразиться, если не вымыть руки после прогулки по рынку.
Правило 6. Аптечка путешественника: лекарства от отравления
Соберите ее до вылета — в аптеке курорта нужных лекарств может не оказаться или они будут стоить втрое дороже. Отравление на пляже, первая помощь при котором начинается именно с домашней аптечки, — это ситуация, к которой надо быть готовым.
Что взять с собой:
энтеросорбенты (активированный уголь, противодиарейные препараты на основе природных минералов или неорганических сорбентов) — связывают токсины в кишечнике;
регидратационные соли — восстанавливают водно-солевой баланс при рвоте и диарее;
пробиотики (на основе, например, живых молочнокислых или пробиотических бактерий) — поддерживают микрофлору кишечника в стрессовых условиях;
антидиарейное средство (например, на основе лоперамида гидрохлорида) — для экстренных ситуаций, когда нужно добраться до врача;
антисептик для рук в небольшом флаконе;
не содержащий ртути термометр — чтобы оценить тяжесть состояния.
Антибиотики — только по назначению врача. Самостоятельно их принимать при кишечном отравлении нельзя: не зная возбудителя, вы рискуете ухудшить ситуацию.
Правило 7. Что делать при первых симптомах: первая помощь и когда к врачу
Отравление на пляже, при котором первая помощь начата вовремя, в большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением за 1–3 дня. Главное — не паниковать и действовать по схеме.
Первые шаги при отравлении:
Прекратите есть — дайте желудку паузу на 6–8 часов.
Пейте много жидкости — чистая вода, регидратационный раствор, слабый несладкий чай; маленькими глотками, часто.
Примите сорбент по инструкции.
Лягте и отдыхайте — физическая нагрузка ухудшает состояние.
Контролируйте температуру — небольшой подъем до +37,5 °C допустим; выше +38,5 °C — тревожный сигнал.
Когда немедленно к врачу:
температура выше +38,5 C° и не снижается;
кровь в стуле или рвоте;
сильные боли в животе, особенно в правом боку;
признаки обезвоживания: сухость во рту, редкое мочеиспускание, головокружение, спутанность сознания;
симптомы не проходят более 48 часов или нарастают;
заболел ребенок до трех лет или пожилой человек.
Если вы думаете, как не отравиться на море в отпуске или как пережить недуг, то помните главное: не занимайтесь самолечением антибиотиками и не пытайтесь «переждать» тяжелое состояние у моря. Обратитесь к местному врачу или в страховую компанию — для этого и существует туристическая страховка.
Правила питания на курорте не требуют жертв и ограничений — они требуют внимания. Пейте бутилированную воду, ешьте горячее и то, что можете почистить сами, выбирайте живые заведения с очередью, мойте руки — и ваш отпуск останется именно отпуском, а не испытанием для желудка. Хороших вам путешествий и крепкого здоровья.
