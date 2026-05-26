Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»

Турэксперт Мкртчян: самостоятельные путешествия могут обернуться проблемами

Некоторые отдыхающие не покупают готовые туры и организуют путешествия самостоятельно, но в современных условиях это не всегда безопасно, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, в случае непредвиденных обстоятельств туристы остаются один на один со своими проблемами.

Покупая тур, вы защищаетесь. Когда началась война между Израилем и Ираном, сотни тысяч россиян застряли в разных странах мира. Те, кто сам купил билеты и не оформил страховку, были вынуждены оплачивать размещение в отелях, питание и авиабилеты из своего кармана. Некоторые были вынуждены жить в аэропорту, — сказал Мкртчян.

Эксперт напомнил, что сейчас может возникнуть множество непредсказуемых ситуаций. По этой причине лучше покупать билеты в турагентстве, которое вас защитит. По словам Мкртчяна, в некоторые страны ехать по путевке даже дешевле, чем организовывать поездку самому. Речь идет о Турции, Таиланде, Египте, а также Индонезии.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев сообщил, что посредник может помочь урегулировать вопрос о возврате денежных средств за тур без конфликтов. По его словам, можно обратиться к медиатору, если заявленная программа не совпадает с действительностью.

Вероника Филина-Коган
