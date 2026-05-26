Семенович вспомнила, как прошел ее последний звонок в школе Семенович призналась, что получила аттестат на последнем звонке под овации

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что получила аттестат на последнем звонке под громкие овации. По ее словам, она едва не пропустила это важное событие из-за тренировок по фигурному катанию.

У меня выпускной совпал с тяжелыми тренировками по фигурному катанию. После нескольких дней изнурительных прогонов я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию, — поделилась Семенович.

Ранее Семенович призналась, что согласилась на уговоры жениха Дениса Шреера переехать за город только в экологически чистый дом. Она назвала это условие основным требованием к жилью мечты.Также она уточнила, что рядом с ее постройкой должна находиться экоферма с возможностью приобретать натуральные продукты.