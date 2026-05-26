Гинеколог развеяла мифы о поздней беременности Гинеколог Шрух: после 45 лет можно родить самостоятельно

После 45 лет можно родить самостоятельно, а также забеременеть без использования ЭКО, рассказала aif.ru и. о. заведующей гинекологическим отделением филиала ГлавУпДК при МИД России Екатерина Шрух. Она отметила, что естественная беременность возможна, но вероятность снижается.

Да, рожать в 45 лет можно. Современная медицина позволяет многим женщинам успешно выносить и родить здорового ребенка в этом возрасте, особенно если нет абсолютных противопоказаний. Однако важно понимать реальные риски и отличать их от мифов, — рассказала Шрух.

Гинеколог подчеркнула, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна становится выше, но большинство детей рождаются здоровыми. По ее словам, физиологические роды в таком возрасте возможны, если женщина здорова и беременность протекает без осложнений.

Ранее гинеколог Мария Милютина рассказала, что мужское бесплодие все чаще становится проблемой отсутствия детей в паре. Она отметила, что в сравнении с прошлым веком статистические показатели ухудшились.