Девушка родила прямо в электричке

Девушка родила ребенка прямо в подмосковной электричке, сообщает Telegram-канал «112». Все произошло на станции Софрино. Роды прошли успешно.

По словам очевидцев, электричку остановили, после чего в вагон зашли медики скорой помощи. Пассажиры сами начали выходить, чтобы не мешать врачам принимать роды. Поезд не отправляли, пока ребенок не появился на свет.

Ранее врачи в карельском городе Сегежа приняли роды у трех женщин при свете фонариков во время масштабного отключения электроэнергии. Как сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков, в результате на свет появились здоровые дети — две девочки и мальчик.

До этого жительница Челябинска приняла роды у незнакомки прямо на заснеженной дороге в садовом товариществе. Вызвав скорую помощь, женщина сама начала принимать роды, подстелив под роженицу собственный шарф.

Также сообщалось, что стоматолог приняла роды у 15-летней девочки в рейсовом автобусе из Довольного в Новосибирск. Когда школьница почувствовала схватки, врач попросила у пассажиров антибактериальные салфетки и пеленки.