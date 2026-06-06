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06 июня 2026 в 10:13

Электричество полностью пропало в одной из стран Карибского бассейна

Массовое отключение электричества произошло на Ямайке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Массовое отключение электричества произошло на Ямайке, заявил в соцсети X министр энергетики страны Дэрил Ваз. По его словам, глава энергокомпании Jamaica Public Service Хью Грант направился в центр экстренного реагирования.

Отключение электроэнергии по всему острову. Я жду обновленной информации от президента JPS, — написал Ваз.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что большая часть региона осталась без электроснабжения в результате аварии. По его словам, специалисты проводили восстановительные работы.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород без электроэнергии и водоснабжения остались 35 тыс. человек. Удар был нанесен утром 25 мая.

В апреле глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе все округа полностью или частично остались без электроснабжения. На местах работали аварийные службы. Специалисты принимали меры для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

Мир
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Минэнерго
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