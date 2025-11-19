Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:15

Сборная Кюрасао не забила ни одного гола и вышла на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао попала на ЧМ-2026, сыграв вничью с Ямайкой

Игроки сборных Ямайки и Кюрасао во время отборочного матча ЧМ-2026 Игроки сборных Ямайки и Кюрасао во время отборочного матча ЧМ-2026 Фото: Collin Reid/AP/ТАСС
Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой, сообщает KP.RU. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0.

Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве. Сборная Ямайки с 11 баллами финишировала второй и, став лучшей среди других команд, обеспечила себе право на участие в межконтинентальных стыковых матчах, где продолжит борьбу за участие в ЧМ-2026.

В составе хозяев поля весь матч провели два футболиста: экс-нападающий «Спартака» Шамар Николсон и форвард «Пари НН» Ренальдо Сефас. На 89-й минуте ямайская команда осталась в меньшинстве: полузащитнику Джону Расселу показали красную карточку и удалили с поля.

Ранее стали известны участники межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. 19 ноября в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна завершился отборочный турнир. В стыковых матчах примут участие шесть сборных.

