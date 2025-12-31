Петербуржцы остались без мобильного интернета В Петербурге случился массовый сбой в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано более 2,7 тыс. жалоб на перебои в работе мобильного интернета, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Пик недовольства пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов.

С трудностями столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2 и Yota. Пользователи SkyNet и других провайдеров также сообщают о технических трудностях.

При этом 88% обратившихся отмечают, что сбой носит общий характер и не ограничивается работой отдельных приложений или ресурсов. Официальные власти региона объяснили перебои в работе мобильных операторов усилением мер безопасности из-за риска атак БПЛА.

Ранее Смольный предупредил жителей о возможных сбоях в работе мобильного интернета в новогоднюю ночь из-за высокой нагрузки на сеть в местах массовых гуляний. Помимо технических проблем со связью, горожан ждут изменения в программе праздника: администрация официально отказалась от проведения традиционного фейерверка в целях безопасности.