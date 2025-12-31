Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 08:35

Петербуржцы остались без мобильного интернета

В Петербурге случился массовый сбой в работе мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано более 2,7 тыс. жалоб на перебои в работе мобильного интернета, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Пик недовольства пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов.

С трудностями столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2 и Yota. Пользователи SkyNet и других провайдеров также сообщают о технических трудностях.

При этом 88% обратившихся отмечают, что сбой носит общий характер и не ограничивается работой отдельных приложений или ресурсов. Официальные власти региона объяснили перебои в работе мобильных операторов усилением мер безопасности из-за риска атак БПЛА.

Ранее Смольный предупредил жителей о возможных сбоях в работе мобильного интернета в новогоднюю ночь из-за высокой нагрузки на сеть в местах массовых гуляний. Помимо технических проблем со связью, горожан ждут изменения в программе праздника: администрация официально отказалась от проведения традиционного фейерверка в целях безопасности.

связь
Санкт-Петербург
мобильные операторы
интернет
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.