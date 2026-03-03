Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь

Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 07:30

Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны — Крым, Белгородская и Астраханская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в МО.

Так, восемь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области. Еще три дрона были сбиты над территорией Астраханской области, уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон-камикадзе атаковал мужчину, когда тот шел по улице.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали ударным дроном корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке. Кроме того, под обстрел попали два других гражданских объекта, в том числе частный жилой дом.

беспилотники
Россия
ПВО
регионы
ВСУ
