«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным Профессор Сакс: США не смогут установить проамериканский режим в Иране

Соединенные Штаты рассчитывают установить в Иране стабильный проамериканский режим, заявил в эфире YouTube-канала профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Однако, по его мнению, это «чрезвычайно опасно». Сакс подчеркнул, что в Вашингтоне пытаются добиться невозможного.

США никоим образом не смогут установить стабильный проамериканский режим в Иране. Это невозможно. <...> США сами по себе недостаточно стабильны, чтобы достичь этого, — убежден профессор.

Он добавил, что происходящее в Иране — это война в условиях огромной политической нестабильности. По словам Сакса, операция США в республике — часть более масштабного плана. Американцы пытаются подавить весь арабский мир.

США до сих пор борются за глобальную гегемонию, — констатировал Сакс.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в свете последних событий США ведут себя как свиньи, не желающие расставаться с корытом. По его словам, в Вашингтоне всеми силами пытаются сохранить доминирующую позицию.