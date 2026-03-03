Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:34

«Потихоньку умирают»: Алаудинов раскрыл, как ВСУ бросают наемников

Алаудинов заявил об отказе ВСУ эвакуировать раненых наемников в районе Сум

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинские военные перестали вывозить с поля боя погибших и раненых, включая наемников из других государств, в районе Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ отметил, что ВСУ просто оставляют получивших повреждения сослуживцев умирать.

Насчет «двухсотых» (убитых. — NEWS.ru) могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих «двухсотых», насчет раненых тоже — очень редко кого они могут вытащить. Большая часть «трехсотых» (раненых. — NEWS.ru) — они остаются на позициях и потихоньку умирают, — рассказал командир «Ахмата».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в городе Путивле Сумской области орудуют банды мародеров, состоящие из наемников латиноамериканского происхождения. По словам источника, они разорвали контрактные обязательства перед украинской армией.

Кроме того, по информации источников, подданные Финляндии все чаще оказываются в зоне боевых действий на Украине непосредственно после завершения обязательной военной подготовки. Вербовку проводят через пункты набора, функционирующие при учреждениях НАТО.

