Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора РЭО: проект повышения коэффициентов к экосбору перенесут на 2027 год

Проект повышения коэффициентов «экологичности» к ставкам экосбора могут перенести на 2027 год, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Соответствующий законопроект внесен в правительство Российской Федерации.

Сохранение значений коэффициента к ставкам экологического сбора создает предсказуемую фискальную среду, что позволяет бизнесу более точно планировать свои затраты на выполнение нормативов утилизации и инвестиционные программы в сфере переработки отходов, — сообщили в организации.

В РЭО отметили, что такое решение положительно скажется на развитии экономики замкнутого цикла. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для предпринимателей, занимающихся производством и импортом товаров, подлежащих утилизации после утраты своих потребительских свойств.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор проведет мониторинг 18 направлений с помощью государственной информационной системы «Экомониторинг». Информацию будут предоставлять 13 источников.