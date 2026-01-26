РЭО проведет экологический мониторинг по 18 направлениям

Российский экологический оператор проведет мониторинг 18 направлений с помощью государственной информационной системы «Экомониторинг», сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу оператора. Информацию будут предоставлять 13 источников.

Система «Экомониторинг» — это единая цифровая платформа, которая получает различные данные, связанные с состоянием окружающей среды. Она продолжит свое развитие, в том числе должны появиться инструменты математического моделирования и прогнозирования, а также внедрены технологии искусственного интеллекта, — рассказал курирующий вопросы экологии вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Основной объем данных собираются загрузить в систему в течение ближайшего года. Также в ближайшие два года на платформе пройдет расширение функционала.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор объявил победителей «Зеленой премии — 2025». В конкурсе приняли участие более семи тысяч бизнес-проектов.