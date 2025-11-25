День матери
25 ноября 2025 в 22:09

Стаю голубей-киборгов успешно испытали в Москве

Компания Neiry показала предназначенных для мониторинга голубей-биодронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве успешно прошли испытания первых в мире голубей-биодронов, созданных российской компанией Neiry. Птицам имплантированы специальные нейроинтерфейсы, позволяющие дистанционно управлять их полетом. Эта технология открывает новые возможности для мониторинга критически важных объектов.

В ходе испытаний десятки чипированных голубей совершили управляемые перелеты из лаборатории и обратно. Это принципиально новый продукт, где вместо беспилотника используется живая птица. Оператор загружает в нее задание, а система направляет пернатого курьера с помощью нейростимуляции определенных зон мозга, создавая у него желание лететь по нужному маршруту.

Дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции, — подчеркнули в пресс-службе компании.

После испытаний часть птиц останется в Москве, а других направят за тысячи километров для дальнейших тестов. В будущем такие биодроны планируют применять для инспекции линий электропередач, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов, где важны автономность и дальность.

нейросети
птицы
технологии
мониторинг
