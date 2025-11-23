Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025

В ГД предложили маркировать контент, созданный человеком

Госдума: на фоне развития нейросетей нужно маркировать контент, созданный людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Идея маркировать контент, созданный людьми, а не нейросетями, является перспективной, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, сейчас все чаще встречаются материалы авторства искусственного интеллекта.

Количество контента, которое будет создаваться искусственным интеллектом, будет кратно выше, чем количество контента, которое будет создаваться людьми, — пояснил он.

Боярский уверен, что можно вшивать в контент, разработанный человеком, специальные встроенные метки вроде водяных знаков. Необходимость в этом есть, поскольку нейросети развиваются с большой скоростью, они уже научились общаться в соцсетях, заполняя свои страницы выдуманной информацией, считает он.

Ранее первый российский человекоподобный робот по имени Грин станцевал перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло на выставке «Сбера» в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Тем временем российская IT-компания «Яндекс» приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения. В рамках исследования изучат также доступность точки зрения у ИИ. В исследовании примет участие известный нейробиолог академик РАН Константин Анохин.

