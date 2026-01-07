В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ. Предупреждение связано с сильным снегопадом и возможными заносами на дорогах. Этот режим будет действовать до конца суток 9 января.

Ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, — отметили Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 9 января, Москву ожидает сильный снегопад. Синоптик предупредил, что из-за снегопада в некоторых районах столицы могут образоваться сугробы высотой до полуметра. Он объяснил, что на столицу и другие регионы Центральной России, особенно на юг Центрального федерального округа, надвигается мощнейший балканский циклон.

Кроме того, 10 и 11 января в Москве ожидается похолодание. По словам Тишковца, к выходным ударят морозы до −22, а местами до −25 градусов. В пятницу температура воздуха днем составит около −5 градусов, а ночью опустится до −9 градусов.