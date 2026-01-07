Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:39

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ. Предупреждение связано с сильным снегопадом и возможными заносами на дорогах. Этот режим будет действовать до конца суток 9 января.

Ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, — отметили Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 9 января, Москву ожидает сильный снегопад. Синоптик предупредил, что из-за снегопада в некоторых районах столицы могут образоваться сугробы высотой до полуметра. Он объяснил, что на столицу и другие регионы Центральной России, особенно на юг Центрального федерального округа, надвигается мощнейший балканский циклон.

Кроме того, 10 и 11 января в Москве ожидается похолодание. По словам Тишковца, к выходным ударят морозы до −22, а местами до −25 градусов. В пятницу температура воздуха днем составит около −5 градусов, а ночью опустится до −9 градусов.

погода
Москва
снег
прогнозы
Гидрометцентр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.