11 марта 2026 в 11:10

Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкое похолодание?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Московском регионе на протяжении текущей недели будет по-апрельски тепло, говорят синоптики. Что известно о погоде в столице в среду, 11 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 11 марта

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, дневная температура на этой неделе будет повышаться до +6-11 градусов.

«В отдельные дни до середины марта — и 12 градусов в Москве. Погода будет солнечная и без осадков», — сообщила Паршина.

Она добавила, что в четверг, 12 марта, может подойти атмосферный фронт атлантического циклона, в ночное время в Москве и области местами возможны небольшие осадки. Но уже днем снова выглянет солнце и температура повысится до +8-10 градусов.

По словам Паршиной, температура воздуха на этой неделе будет превышать норму на 5-5,5 градуса, могут быть побиты абсолютные рекорды.

«Температура в среднем за сутки будет превышать норму на 5-5,5 градуса, и такая температура свойственна началу апреля для Московского региона. Могут быть побиты абсолютные рекорды, температурные, так как будет максимум температуры — 10-11 градусов», — отметила она.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова при этом предупредила, что холода еще могут вернуться в Московский регион в марте, ждать постоянного повышения температуры не стоит.

«Монотонного повышения в природе не бывает. Сезонные перемены идут, безусловно, но будут колебания. Небольшие будут, и в ближайшие дни — 1-2 градуса. А потом когда-то будет возврат холодов», — пояснила Макарова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вчерашний день в столице стал самым теплым с начала года. На базовой столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +9,4 градуса. По области местами было до +11,4 градуса — в Серпухове и Можайске, а это климатическая норма апреля.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северной периферией антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в Москве +8-11, что на месяц опережает климатический календарь и соответствует многолетним показателям апреля. Показания барометров будут меняться мало и составят 752 мм рт. ст. Такое тепло продержится ближайшие 5 суток», — рассказал Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 11 марта

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет находиться под влиянием северной периферии антициклона. В регионе ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. В такой ситуации солнечные лучи продолжат процессы прогрева воздушных масс и показания термометров вплотную подберутся к рекордно высоким отметкам.

Температура воздуха в городе составит +8-10 градусов, в Ленинградской области +5-10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг небольшие дожди, ночью +2-4 градуса, днем +8-10 градусов.

