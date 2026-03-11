Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:16

Овчинский: в Москве демонтировали 270 домов благодаря «умному сносу»

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Благодаря программе «умный снос» за 2025 год в Москве демонтировали 270 ранее расселенных домов. Снос был произведен в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Жители этих домов уже переехали в новые улучшенные квартиры.

По программе реновации за прошлый год демонтировали свыше 270 домов старого жилого фонда. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 56 зданий, в Новомосковском — 43, а в Восточном — 37. В Западном округе демонтировали 32 дома, 24 — в Юго-Западном, 23 — в Северо-Восточном, по 19 — в Южном и Северном округах. На местах сноса старых домов появляются не только новые жилые комплексы по программе реновации, но и благоустроенные дворы и сопутствующая инфраструктура. Большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также зон отдыха для горожан, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

«Умный снос» представляет собой экологичную и безопасную технологию демонтажа зданий. Его активно используют в столице в рамках реновации. Программа помогает максимально перерабатывать строительные отходы, защищая окружающую среду от вредного воздействия.

Первые этажи новостроек предназначены для развития городской инфраструктуры: пунктов выдачи, аптек, кафе, салонов, спортклубов и магазинов. Это увеличивает доступность повседневных товаров и услуг для местных жителей и становится дополнительным потенциалом для укрепления экономики района.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Вся информация о программе представлена на портале mos.ru.

новостройки
Москва
Россия
реновации
