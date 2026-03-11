Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:45

В России разработают стандарты использования искусственного интеллекта

В РСПП анонсировали разработку стандартов ИИ для медиаотрасли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили разработать юридические нормы для использования искусственного интеллекта в медиа, передает медиахолдинг МАЕР. Применение ИИ в СМИ, кино и музыке обсудили 10 марта на заседании комиссии РСПП по медиаиндустрии.

Председатель комиссии Алексей Гореславский отметил, что искусственный интеллект влияет на все сферы, а медиа столкнулись с этим одними из первых. Он подчеркнул важность сохранения культурного кода, поскольку западные нейросети могут его не учитывать. По его словам, отраслевые принципы появятся при содействии ИИ-индустрии.

Гореславский привел данные исследований: 90% производителей контента уже используют ИИ. Чаще всего его применяют для создания текстов, 40% — для генерации видео, 28% — для обработки звука. При этом 77% опрошенных не могут отличить сгенерированные фото от настоящих.

Гендиректор МАЕР Константин Майор заявил, что ИИ незаменим в обработке данных, но в креативе и культуре есть ограничения. Нейросети не чувствуют культурный код и эмоции, хотя медиа — это пространство смыслов. Он предложил РСПП выступить с законодательной инициативой и создать экспертную группу при комиссии.

Ранее сообщалось, что американские компании в феврале уволили более 6 тыс. сотрудников по причине внедрения искусственного интеллекта и автоматизации производственных процессов. Согласно исследованию, 1353 человека потеряли работу из-за «технологической автоматизации», а еще 4680 увольнений напрямую связаны с ИИ. В общей сложности технологический сектор США сократил 14 554 сотрудника.

Россия
РСПП
искусственный интеллект
медиа
