05 марта 2026 в 18:24

ИИ массово оставляет американцев без работы

В США из-за развития ИИ за месяц уволили более 6 тыс. человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские компании в феврале уволили более 6 тыс. сотрудников по причине внедрения искусственного интеллекта и автоматизации производственных процессов, выяснило РИА Новости. Агентство проанализировало данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.

Согласно исследованию, 1353 человека потеряли работу из-за «технологической автоматизации», а еще 4680 увольнений напрямую связаны с ИИ. В общей сложности технологический сектор США сократил 14 554 сотрудника.

Аналитики отмечают, что IT-отрасль находится под давлением множества факторов. Помимо развития ИИ, компании сталкиваются с глобальными регуляторными ограничениями, спадом в цифровой рекламе, экономической нестабильностью, а также ростом стоимости рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает работодателей идти на непопулярные меры.

При этом наибольшее количество сокращений пришлось на госструктуры, где уволили более 62 тыс. человек, и на розничную торговлю, потерявшую почти 39 тыс. работников. В целом по всем отраслям число увольнений в феврале выросло в 1,6 раза по сравнению с январем, достигнув 172 017 человек.

Ранее сообщалось, что онлайн-школы и развитие нейросетей снизили спрос на начинающих IT-специалистов. Как рассказали представители отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда заметно изменилась: компании все реже нанимают новичков. Если раньше работодатели были готовы обучать сотрудников с нуля, то теперь чаще делают ставку на специалистов уровня middle и senior.

