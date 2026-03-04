Отток глобального капитала из Азии побил рекорды

Крупные инвестиционные фонды устремились к выводу капиталов из Азии и сворачиванию проектов в сфере искусственного интеллекта из-за скачка нефтяных цен на фоне ближневосточного кризиса, сообщает Bloomberg. За неделю иностранные игроки продали южнокорейские ценные бумаги почти на $3,1 млрд (239,6 млрд рублей), а с Тайваня вывели еще $3,6 млрд (279,4 млрд рублей) — максимум с конца 2025 года.

Наиболее пострадали производители микрочипов: акции Samsung Electronics и SK Hynix просели почти на 20%, а Taiwan Semiconductor Manufacturing потеряла 7% стоимости. Издание отмечает, что инвесторы спешно покидают рынки, реагируя на геополитические риски.

Ранее информированные источники сообщили, что Катар 4 марта полностью прекратит выпуск сжиженного природного газа, а для возобновления производства и достижения проектной мощности потребуется приблизительно 14 дней. Согласно первичным оценкам, указанные сроки могут быть скорректированы.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что эскалация на Ближнем Востоке увеличит спрос на российскую нефть, что позволит нарастить доходы казны благодаря росту экспортных цен. Эксперт пояснил, что Китай традиционно закупал сырье у Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, а Индия — у тех же стран, исключая иранское направление.