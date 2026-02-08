Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:06

В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции

В Афганистане решили давать ВНЖ сроком до 10 лет в обмен на инвестиции

Власти Афганистана будут выдавать ВНЖ на 10 лет в обмен на инвестиции, говорится в сообщении правительства страны. Таким образом планируется привлечь иностранный капитал в национальную экономику.

В ходе заседания Экономической комиссии, проводившегося во дворце «Мармарин», обсуждалось предложение о предоставлении иностранным инвесторам видов на жительство сроком от одного до десяти лет в обмен на инвестиции в Афганистан, — говорится в официальном сообщении.

Комитет по инвестициям получил задание определить точные критерии для иностранцев, желающих проживать в Афганистане, а также сроки их пребывания в зависимости от объема вложенных средств. Подробный отчет по этому вопросу должен быть представлен на очередном заседании комиссии.

Ранее посол Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасан сообщил, что Москва и Кабул ведут переговоры о привлечении в Россию трудовых мигрантов из Афганистана. Дипломат отметил, что есть основания рассчитывать на положительный результат.

