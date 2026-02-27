Россиянам рассказали о характере современного инвестиционного рынка

Сегодня рынок характеризуется осторожностью инвесторов, которые ищут надежные способы, рассказал управляющий директор — начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков во время выступления на сессии «Высокотехнологический сектор — опыт лидеров» в рамках конференции IPO–2026. Он перечислил ключевые факторы успешного размещения в текущих рыночных условиях.

Директор отметил, что сейчас на рынок могут попасть только наиболее качественные активы. Он подчеркнул, что для инвестора важны два фактора — сфера деятельности компании и возможность заработка с ее помощью. Он отметил, что при оценке бизнеса анализируются конкурентные преимущества и риски. Особое внимание спикер уделил важности коммуникации с инвестором.

Если после часовой встречи инвестор снова спрашивает, чем занимается компания, значит, презентация не достигла цели. Необходимо переводить сложные вещи на язык цифр и понятных показателей, — рассказал Цыплаков.

Эксперт подчеркнул, что ключевым и решающим фактором остается цена. По его словам, более сложные ситуации потребуют больших скидок для потенциальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что банковский сектор и нефтепереработка являются благоприятными сферами для инвестиций в 2026 году. Текущий год будет характеризоваться снижением ключевой ставки Банком России на фоне умеренного роста экономики.