Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:51

Дмитриев дал неожиданный совет Стармеру

Глава РФПИ Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру уйти в отставку. Пост с призывом он опубликовал в социальной сети X.

Стармер должен уйти, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев выразил благодарность бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу за активное распространение его постов в социальной сети X. Так он с иронией отреагировал на замечание американского политика о том, что его поведение в соцсетях якобы показывает несерьезность отношения России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что отстранение президента Украины Владимира Зеленского от занимаемой должности представляется практически невозможным. Однако, по его словам, политик может написать заявление об уходе по собственному желанию. Он подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, для отставки президента необходимо провести несколько заседаний.

Кирилл Дмитриев
политика
экономика
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Путин рассказал, за что сражается Россия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.