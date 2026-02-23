Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру уйти в отставку. Пост с призывом он опубликовал в социальной сети X.

Стармер должен уйти, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев выразил благодарность бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу за активное распространение его постов в социальной сети X. Так он с иронией отреагировал на замечание американского политика о том, что его поведение в соцсетях якобы показывает несерьезность отношения России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что отстранение президента Украины Владимира Зеленского от занимаемой должности представляется практически невозможным. Однако, по его словам, политик может написать заявление об уходе по собственному желанию. Он подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, для отставки президента необходимо провести несколько заседаний.