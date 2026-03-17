Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю под Брянском Богомаз: два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Белой Березке

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка, объявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено, а мужчин госпитализировали в местную больницу.

В результате террористических действий, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль полностью уничтожен, — отметил Богомаз.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в ночь на 17 марта Славянский район Краснодарского края подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили каналу о двух волнах дронов-камикадзе за полчаса.

До этого стало известно, что средства ПВО уничтожили еще 13 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что атаку одного дрона пресекли в 00:32 мск, а в течение 26 минут политик объявил о поражении еще 12 БПЛА.