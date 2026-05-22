Путин провел совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. В начале встречи российский лидер поднял вопрос террористической атаки ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске ЛНР. Также с докладом выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает пресс-служба Кремля.

У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, — сказал Путин на заседании.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о введении режима ЧС после трагедии в Старобельске. Он отметил, что МЧС пока не смогли найти 15 человек, спасатели продолжают разбор завалов. В списке погибших числятся шесть человек.

До этого Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, удар не был случайным. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела о теракте. В МИД России отметили, что это была выдержанная атака против гражданского населения.