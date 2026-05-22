Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 20:46

Путин провел совещание с членами Совбеза России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. В начале встречи российский лидер поднял вопрос террористической атаки ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске ЛНР. Также с докладом выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает пресс-служба Кремля.

У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, — сказал Путин на заседании.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о введении режима ЧС после трагедии в Старобельске. Он отметил, что МЧС пока не смогли найти 15 человек, спасатели продолжают разбор завалов. В списке погибших числятся шесть человек.

До этого Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, удар не был случайным. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела о теракте. В МИД России отметили, что это была выдержанная атака против гражданского населения.

Власть
Владимир Путин
Совбез РФ
совещания
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ
Годовалая девочка выпала с балкона многоэтажки
Крыло самолета задымилось в полете после удара молнии
Одна из стран Евросоюза закрыла свой рынок для Украины
«Достигли точки»: в Иране отвергли идею о соглашении с США
«Любимое дело»: Пушков о призыве ЕС расследовать коррупцию на Украине
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от удара дронов
Трамп раскрыл, кто займет кресло главы Нацразведки США после ухода Габбард
«Из-за киевской агрессии»: Пушилин назвал число пострадавших от атак ВСУ
«Оскотинивание»: Захарова уличила Киев в ликовании после убийства детей
Три страны решили усилить поддержку Украины после удара по Старобельску
Путин провел совещание с членами Совбеза России
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов
В российском городе сбили два украинских беспилотника
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Пасечник раскрыл, сколько человек остается под завалами в Старобельске
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Глава Нацразведки США ушла в отставку
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.