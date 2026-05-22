Пасечник ввел режим ЧС после трагедии в Старобельске

Режим ЧС объявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в МАКСе после трагедии в Старобельске. Он сообщил, что МЧС пока не смогли найти 15 человек, спасатели продолжает разбор завалов. На данный момент в списке погибших числятся шесть человек.

Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, удар не был случайным. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела о теракте. В МИД России отметили, что это была выдержанная атака против гражданского населения.

