В российском городе сбили два украинских беспилотника Развожаев: в Севастополе ПВО сбила два беспилотника ВСУ

Два БПЛА сбиты в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе МАКС. По его словам, силы ПВО отражают атаку украинских военных.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес, — написал он.

До этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Порядка 36 детей получили ранения.

При этом поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске возобновились после временной остановки из-за угрозы повторного удара Вооруженных сил Украины. Под завалами продолжают находиться люди.

Утром 22 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областей.